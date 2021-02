La Nazione: "Fiorentina, Callejon e un no al Parma per giocarsi le proprie carte in viola"

vedi letture

"Fiorentina, Callejon e un no al Parma per giocarsi le proprie carte in viola". Questo il titolo che La Nazione in edicola stamani dedica ai viola. I ducali hanno chiesto con insistenza lo spagnolo che finora non ha avuto molte occasioni con i gigliati, ma proprio la Fiorentina ha chiuso la porta come ha fatto con il Granada. L'ex Napoli non si muove almeno fino al termine della stagione. Decisiva la volontà del numero 77 che ha preferito rimanere e giocarsi le sue carte fino alla fine, convinto di poter essere comunque utile a Prandelli e ai compagni.