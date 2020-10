La Nazione, Fiorentina: "Commisso torna negli USA. Iachini resiste ma Sarri si libera"

La Nazione nell'edizione odierna dedica uno spazio alla Fiorentina con il tiolo seguente: "Commisso torna negli USA. Iachini resiste ma Sarri si libera". Il presidente lascia Firenze in tempi relativamente brevi per timore di restare impigliato in restrizioni collegate al Covid. L'allenatore viola non rischia e osserva da lontano la situazione che si sta creando pensando alla gara dell'Olimpico contro la Roma dove potrebbe andar bene anche un pareggio. Intanto Sarri è vicino all'accordo per svincolarsi dalla Juventus e chi lo conosce racconta di come abbia la speranza un giorno di allenare la Fiorentina, ma ancora il contatto con Commisso non c'è stato.