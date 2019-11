© foto di Andrea Giannattasio

"Fiorentina, i dettagli dell'operazione Florenzi". Questo il titolo a pagina 33 che La Nazione dedica al mercato della Fiorentina che sembra già essere entrato nel vivo. E' degli ultimi giorni il nome di Alessandro Florenzi, che alla Roma di Fonseca non sta trovando il giusto minutaggio. Il ds Pradè ci pensa: "La società viola è in contatto con la Roma. Tutto pronto per arrivare all'altro obiettivo di Montella, il centrocampista Verre. Florenzi può lasciare la Roma in prestito a giugno o con la formula di un anno e mezzo (quindi giugno 2021), quando la Fiorentina potrebbe far valere un diritto di riscatto prefissato adesso (tra i 19 e i 25 milioni).