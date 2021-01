La Nazione: "Fiorentina, la punta con uno scambio? L'ultima idea è Kouamé per Nzola"

"Fiorentina, la punta con uno scambio? L'ultima idea è Kouamé per Nzola". Questo il titolo che dedica La Nazione ai viola stamani sul mercato. L'ivoriano in Liguria ed il francese in Toscana, un'ipotesi per il momento. Il centravanti dello Spezia piaceva già agli uomini di Commisso che metterebbero la firma su un'operazione "alla pari", rinviando così eventuali iniziezioni di denaro in una o nell'altra direzione. I riflettori del mercato rimangono comunque accesi su Kouame visto che le mosse del Leeds (con Pulgar nell'affare) e del Torino (pronto a garantire un riscatto pesante) sembrerebbero concrete.