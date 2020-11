La Nazione: "Fiorentina, la situazione è grave. Il compito di Prandelli sarà durissimo"

In merito ai viola, La Nazione si lancia in un'analisi piuttosto netta: "Fiorentina, la situazione è grave. Il compito di Prandelli sarà durissimo". L'assenza dei tifosi è pure un vantaggio per chi si rende protagonista di partite confuse e morbide come quella di ieri, in cui abbiamo visto una squadra impaurita che Prandelli aveva cercato di scuotere con un paio, o anche tre mosse impreviste. L'arrivo del tecnico per ora non è servito a far ritrovare autostima ai giocatori, dunque il suo compito sarà durissimo. Il clima fra l'altro è spento dentro e acceso fuori, dalle parti della proprietà. Prandelli è appena arrivato e probabilmente si è reso conto di aver sottovalutato l'ampiezza di problemi che nascono da lontano e la società ora ha il dovere di analizzare con una profondità che in passato forse non c'è stata.