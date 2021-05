La Nazione: "Fiorentina, niente più fascia speciale. La Serie A dimentica Astori"

La Nazione affronta stamani in edicola un tema delicato per la Fiorentina ovvero la questione della fascia da capitano dedicata a Davide Astori con le sue iniziali e i colori dei quattro storici quartieri di Firenze. Dal 2021/2022 i viola saranno obbligati ad omologarsi agli altri 19 club di Serie A con l'anonima benda bianca identica per tutte le società da agosto 2018. La gestione Commisso si è sempre mostrata sensibile sul tema, ma la Lega aveva già fatto intendere che questa sarebbe stata l'ultima stagione. Una notizia che certo non farà piacere ai tifosi.