"Pedro scalda i motori" è il titolo de La Nazione sulla Fiorentina. Pedro Guilherme è sempre più vicino alla convocazione in prima squadra. La condizione cresce, il gol in Primavera contro la Roma dopo 6 minuti è un segnale importante, motivo per cui è lecito credere che la chiamata con i grandi, dopo i due spezzoni di gara in Primavera per un totale di 132’, possa arrivare già domenica con l’Udinese oppure al più tardi alla ripresa del campionato dopo la sosta, a Brescia.