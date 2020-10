La Nazione: "Fiorentina schiacciata dal Padova. Vittoria col brivido in Coppa Italia"

La Fiorentina soffre anche col Padova ma alla fine vince e si regala la sfida con l'Udinese al quarto turno. "Fiorentina schiacciata dal Padova. Vittoria col brivido in Coppa Italia" scrive La Nazione che critica la prova dei viola, avanti con i gol di Venuti e Callejon, ma calati col passare dei minuti. E nel finale il palo e Terracciano hanno salvato la formazione allenata da Iachini (ieri in panchina il vice Carrillo, Beppe squalificato). Il Padova, formazione di C, ha creato non pochi grattacapi alla squadra viola: nella ripresa i veneti, alla ricerca del pari, hanno schiacciato i viola nella propria area. Il palo e Terracciano salvano i viola ma la formazione toscana, questa la sostanza, passa il turno e raggiunge l'obiettivo.