La Nazione: "Fiorentina, sfida a Juventus e Premier per il gioiello brasiliano Veron"

La Nazione lancia nella sua edizione odierna un'indiscrezione di mercato sulla Fiorentina: "Sfida a Juventus e Premier per il gioiello brasiliano Veron". In questo momento il talento sudamericano con maggiori prospettive di sbarcare in Europa si chiama Gabriel Veron, centravanti giovanissimo (classe 2002) e con un contratto molto lungo, in scadenza nel 2025 con il Palmeiras. Veron è seguito in Inghilterra (da United e Arsenal), su di lui va ricordato un blitz interessatissimo di emissari della Juventus, ma in Brasile si sostiene che anche la Fiorentina avrebbe manifestato interesse per il giocatore. E per aprire una trattativa con il Palmeiras potrebbero non bastare 25 milioni.