La Nazione: "Fiorentina, tentativo per Caicedo. Nainggolan in viola con Duncan al Cagliari"

"Fiorentina, tentativo per Caicedo. Nainggolan in viola con Duncan al Cagliari". Questo il titolo che La Nazione utilizza al suo interno sui viola nell'edizione odierna. Il club di Commisso è in corsa per l'attaccante ecuadoriano visto che anche l'ultimo approccio per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022 non è andato a buon fine. La richiesta è di poco meno di 8 milioni di euro. Per quanto riguarda Nainggolan invece l'Inter vorrebbe una cessione a titolo definitivo, mentre la Fiorentina preferirebbe il prestito con diritto di riscatto prefissato sui 10-12 milioni. In uscita Duncan è in bilico visti i tanti estimatori: piace alla Lazio, ma anche al Cagliari di Di Francesco, suo ex tecnico al Sassuolo.