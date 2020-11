La Nazione: "Iachini appeso a un filo. La soluzione più facile porta al ritorno di Montella"

Così La Nazione sulla panchina della Fiorentina: "Iachini appeso a un filo. La soluzione più facile porta al ritorno di Montella". Confronti quotidiani e tanta delusione: il possibile Montella-bis è favorito dal contratto ancora in essere coi viola. Sarà considerato anche il parere dei giocatori, spiazzati dai numerosi esperimenti per la ricerca della quadra. Il dilemma è solo uno: soluzione tampone o tecnico per aprire un nuovo ciclo? Nel frullatore dei nomi, in attesa che Commisso batta ufficialmente un colpo da New York con un eventuale comunicato, è rientrato anche Mazzarri.