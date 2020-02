vedi letture

La Nazione: "Iachini ha un'arma in più: Chiesa esterno è una freccia"

"Iachini ha un'arma in più: Chiesa esterno è una freccia". Questo il titolo che si prende la prima pagina de La Nazione in taglio alto in riferimento a Federico Chiesa. Quando la Fiorentina con il Milan è rimasta in dieci uomini per l'espulsione di Dalbert, Iachini ha deciso di togliere Castrovilli per mettere Cutrone e ha spostato il figlio d'arte sulla fascia. Ecco che in dieci la Fiorentina è stata decisamente più pericolosa".