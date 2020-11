La Nazione: "Il futuro viola di Cutrone resta in bilico, il riscatto non è sicuro"

La Nazione nell'edizione odierna dedica uno spazio alla Fiorentina con il titolo seguente: "Il futuro viola di Cutrone resta in bilico, il riscatto non è sicuro". La società ha chiesto Prandelli di capire il reale valore della punta ex Milan visto che il suo rendimento, dopo un buon inizio, è andato pian piano scemando. Il classe '98 deve convincere con il riscatto dal Wolverhampton di 18 milioni che diventerà obbligatorio per il club al raggiugimento di 26 presenze da titolare (adesso è a 12). Al 4-2-3-1 dell'ex ct, che comunque stima Cutrone, sembra più adatta la fisicità di Vlahovic, ma lui freme e va in cerca della prossima occasione, magari già con il Benevento.