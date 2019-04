La Nazione in vista della Juventus: "Fiorentina abbi Fede"

© foto di Pietro Lazzerini

La Nazione di questa mattina apre le proprie pagine sportive in vista della gara contro la Juventus titolando: "Fiorentina abbi fede". Stasera i viola all'Allianz Stadium contro i bianconeri che possono festeggiare lo scudetto. Montella punta su Chiesa e pensa ai cambi in vista dell'Atalanta in coppa.