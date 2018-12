"L'Empoli ha cambiato pelle: è meno bello ma ora vince" titola l'edizione empolese de La Nazione: "Importante successo della squadra di Iachini che piega il Bologna al 'Castellani'". Iachini non si esalta: "La strada è lunga". Caputo si gode il gol e ha un sogno: la Nazionale. Terzo successo per i toscani sotto la guida del nuovo tecnico e grande passo in avanti nella corsa alla salvezza: +5 sul Bologna terzultimo.