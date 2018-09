La Nazione: "L'Empoli nel posticipo cerca l'impresa contro il Milan"

© foto di Bonan

"L'Empoli stasera nel posticipo contro il Milan cerca l'impresa anche a dispetto dei molti assenti". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione, che si occupa in prima pagina anche della sfida dei toscani contro i rossoneri. La gara di oggi (ore 21, stadio allo stadio Castellani) mette gli azzurri di fronte a un avversario certamente superiore, ma non certamente impossibile da fermare. Il Milan non è partito bene in campionato e l’Empoli ha il dovere di provare ad approfittarne. Tra la squadra di Andreazzoli e quella di Gattuso le differenze ci sono, ma Caputo e soci hanno necessariamente bisogno di muovere la classifica. Il turno infrasettimanale capita a pochi giorni dallo scontro diretto in trasferta in casa del Parma, gara nella quale sarà davvero vietato sbagliare.