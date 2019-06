La Nazione: "La favola del Pisa ha il suo lieto fine"

"La favola del Pisa ha il suo lieto fine", questa l'apertura de La Nazione dopo il ritorno del Pisa in Serie B. "Ore 21,15, minuto più minuto meno. Quarant'anni dopo l'impresa di Pagani, il Pisa Sporting Club scrive un'altra pagina della sua meravigliosa storia. I ragazzi di Luca D'Angelo possono correre a condividere definitivamente la loro gioia con i cinquemila sostenitori arrivati da Pisa all'estremo confine orientale del paese con ogni mezzo. - si legge ancora all'interno dell'articolo - Un'euforia esplosiva, contagiosa, al punto di far letteralmente andare fuori di testa un ragazzo di 39 anni che di partite così tirate e successi così palpitanti ne ha visti parecchi. Davide Moscardelli imbraccia il vessillo rossocrociato e corre a perdifiato sotto al settore colorato dal suo popolo in testa".