La Nazione: "La Fiorentina è in pessime acque ma ora la squadra pare averlo capito"

Prandelli chiede continuità alla Fiorentina. Sulle pagine de La Nazione si legge come la Fiorentina sia in una terra di mezzo, ma almeno sembra riemersa dal sottoscala in cui in termini di fiducia si era chiusa per pochissima autostima e filotto di sconfitte. Il recupero di orgoglio visto col Sassuolo può essere il primo passaggio della squadra verso l'atteggiamento che servirà per salvarsi. Niente di così decisivo, ma un netto passo in avanti verso un possibile concetto di squadra che prima non sapeva neanche di trovarsi in pessime acque.