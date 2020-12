La Nazione: "La Fiorentina ritrova il sangue nelle vene. Con un Ribery così la vita è più semplice"

vedi letture

"La Fiorentina ritrova il sangue nelle vene. Con un Ribery così la vita è più semplice". Questo il titolo che La Nazione utilizza al suo interno questa mattina. Il francese fa registrare una prova all'altezza delle sue qualità e per i viola tutto risulta più facile. Quello che convince però è l'atteggiamento visto che non era scontato dopo 1 punto in 4 partite non perdere contro il Sassuolo. La situazione rimane complicata, i punti sulla terz'ultima sono sempre 3, però la prestazione è stata differente con la squadra che ha gestito con più maturità le situazioni difficili. Che sia finalmente la svolta?