La Nazione: "La Juve va oltre CR7"

"La Juve va oltre CR7". Questo il titolo in apertura di pagina sportiva dell'edizione odierna de La Nazione. I bianconeri hanno superato 3-1 l'Atalanta in rimonta in un match molto bello e deciso da una doppietta di Higuain e da una rete di Dybala.

L'Inter insegue - Successo anche per l'Inter che resta in scia della formazione di Maurizio Sarri. I nerazzurri hanno superato nettamente 3-0 il Torino in trasferta. Questo il titolo: "Conte: orgia di punti".