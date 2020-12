La Nazione: "Pari viola con il Verona. Decolla il mercato. E' caccia a Caicedo"

Pareggio casalingo ieri per la Fiorentina. La squadra di Cesare Prandelli non è andata oltre l'1-1 al "Franchi" contro il Verona e pensa al prossimo mercato per rinforzare il pacchetto offensivo. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de La Nazione: "Pari viola con il Verona. Decolla il mercato. E' caccia a Caicedo".