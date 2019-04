© foto di Pietro Lazzerini

La Nazione di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Per i viola è notte fonda. Pioli rischia l'esonero". I viola vengono sconfitti in casa per 1-0 dal Frosinone penultimo: il Franchi fischia e la società ha deciso di prendersi 48 ore di tempo per prendere una decisione. Possibile anche la via del ritiro per ricompattare la squadra in vista della prossima sfida contro il Bologna.