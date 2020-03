La Nazione, Prandelli: "Questo virus ci cambierà"

"Questo virus ci cambierà". Questo il titolo nella prima pagina sportiva de La Nazione in edicola stamani con le parole dell'ex Ct della Nazionale Cesare Prandelli. Ecco alcune sue dichiarazioni rilasciate al quotidiano: "Ho la fortuna di avere questo giardinetto e passo un po’ di tempo in versione... agricoltore. Dai, forse definirmi agricoltore è un po’ troppo. Diciamo che cerco di passare qualche ora in tranquillità e in questo periodo non è poco". E su Chiesa: "Federico deve perseverare e specializzarsi in un unico ruolo e diventerà il più forte d’Europa".