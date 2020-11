La Nazione: "Prandelli scommette su se stesso dopo la firma in bianco con i viola"

"Tra due-tre mesi saranno i dirigenti a chiedermi di rinnovare". Cesare Prandelli ha scherzato nella lunga intervista rilasciata ieri a Radio Rai, ma lo ha fatto con più di un fondo di verità, convinto, dopo aver firmato praticamente in bianco con la sua Fiorentina, di avere nelle corde un percorso tale da allontanare i nomi di Sarri e Spalletti e tenersi la sua Viola anche per i prossimi anni. Una trattativa conclusa col cuore in mano e in 30 secondi e che presto potrebbe tornare di moda, visto che i piani dell'ex ct sono quelli di portare in alto la squadra e convincere tutti di essere ancora il Prandelli capace di portare Firenze in Champions. A riportarlo è La Nazione.