La Nazione: "Prandelli si affida a Cutrone per battere i fantasmi viola"

La Nazione in edicola oggi si concentra sulla sfida di Coppa Italia tra Udinese e Fiorentina. "Prandelli si affida a Cutrone per battere i fantasmi viola" scrive il quotidiano. I viola dovranno lottare contro i bianconeri ma soprattutto contro i propri fantasmi. Una sfida importante per ritrovare coraggio e per spazzare via la paura. Prandelli si affida all'inedita coppia Kouamé-Cutrone: a loro due il tecnico chiede di dar fine alla sterilità offensiva che da troppo tempo attanaglia la manovra gigliata.