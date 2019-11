"Ribéry ha la febbre, Montella cerca medicine". Titola così La Nazione sulla Fiorentina a pagina 33. Il titolo è in riferimento all'allemento di ieri della Fiorentina al quale l'asso francese non ha prese parte a causa di un po' di influenza: "Il francese non si è allenato (ma a Verona ci sarà). Incontro dirigenti-squadra, stto esame il pesantissimo flop di Cagliari. Il modo in cui la squadra è sta ta sommersa dal Cagliari ha lasciato strascichi non ancora assorbiti. Verso il ritorno al 3-5-2, anche se la posizione di Chiesa potrebbe cambiare".