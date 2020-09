La Nazione, Rocco Commisso: "Stadio nuovo, squadra top"

"Stadio nuovo, squadra top". Titola così La Nazione all'interno della sue pagine nell'apertura della sezione sportiva, in riferimento alle parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso e alla conferenza avvenuta ieri sul nuovo stadio: "Commisso tira dritto: «Devo alzare i ricavi, lo stadio nuovo ce li porterà. Non sono qui in vacanza». Il piano di Rocco per portare sempre più in alto la Fiorentina è chiaro e non è nato ora. Commisso, da quando è sbarcato a Firenze, ha sempre avuto intenzione di regalare alla Fiorentina e alle città uno stadio nuovo e un centro sportivo all’avanguardia".