La Nazione: "Sei viola hanno violato la 'bolla'. Parola a Procura Figc e Asl"

vedi letture

"Sei viola hanno violato la 'bolla'. Parola a Procura Figc e Asl" scrive La Nazione in edicola oggi. La Fiorentina attende con serenità l'evolversi del caso Nazionali in cui si è ritrovata, suo malgrado, coinvolta. Il club ha comunicato il diniego alla partenza domenica, poi la circolare FIFA ha ricordato gli obblighi di lasciar partire i propri tesserati per gli impegni con le Nazionali. I serbi Milenkovic e Vlahovic sono stati i primi a partire, seguiti dagli altri (Caceres, Amrabat, Pulgar e Martinez Quarta), partenze poi comunicate alla Asl che ha fatto sapere di procedere per violazione delle disposizioni sanitarie. La bolla viola scadrà sabato 14, gli altri 7 nazionali potranno partire solo allora.