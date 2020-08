La Nazione: "Sfortuna di Lukaku: Inter, delusione finale"

vedi letture

"Sfortuna di Lukaku: Inter, delusione finale". Titola così La Nazione nella sua prima pagina in taglio basso: "La legge del Siviglia in Europa League è implacabile. Sei finali, sei vittorie. Cade anche l’Inter, in finale a dieci anni dalla notte di Madrid in Champions. Perde la chance, sconfitta 3-2, di mettere un trofeo in bacheca dopo la Coppa Italia del 2011. Poteva essere il primo alloro di Suning, il primo di Conte da allenatore in un torneo continentale. Tutto rimandato a data da destinarsi".