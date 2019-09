Alla fine l'ha spuntata la Juve. I bianconeri di Sarri si sono imposti 4-3 sul Napoli dopo che i partenopei si sono resi protagonisti di una grandissima rimonta da 0-3 a 3-3. A decidere il match un autogol di Koulibaly al 92'. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de La Nazione: "Show e beffa. Juve-Napoli finisce 4-3".

Stasera la viola - Questa sera tocca alla Fiorentina. I viola scenderanno in campo a Marassi contro il Genoa per la seconda giornata di campionato. Questo il titolo in taglio alto: "In mille con Commisso. Viola, caccia ai tre punti".