La Nazione: "Solita super Juve, ma Firenze ci crede"

"Solita super Juve, ma Firenze ci crede", si legge questa mattina sulle colonne de La Nazione. Bianconeri pieni di campioni, Montella risponde con Ribery-Chiesa. Sarri torna in panchina. Grande attesa e stadio tutto esaurito a Firenze. La Fiorentina non vince in casa da 12 turni. Negli ultimi 11 ha ottenuto 6 pareggi e 5 ko. Montella non ha mai vinto una partita in campionato da quando è tornato a Firenze, rimediando 2 pareggi e 7 ko.