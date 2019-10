La Nazione su Baggio: "Tra il calcio e Buddha"

© foto di Federico De Luca

"Tra il calcio e Buddha". Così titola in prima pagina in taglio basso l'edizione odierna de La Nazione su Roberto Baggio. L'attore Arcangeli ha dichiarato che sarà il divino codino in un film, aggiungendo di essere molto simile all'ex attaccante della Nazionale italiana, in quanto timido come lui.