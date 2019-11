"Ululati contro Balotelli". Così titola in prima pagina in taglio basso l'edizione odierna de La Nazione su Brescia-Hellas Verona. Ieri pomeriggio, infatti, durante la gara delle 15 allo stadio Bentegodi di Verona sono andati in scena degli ululati dei tifosi dell'Hellas contro Mario Balotelli che dichiara: "Basta razzisti, vado via".