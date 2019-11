La Nazione su Cagliari-Fiorentina: "Ecco Maran, piaceva ai viola"

© foto di Alessio Del Lungo

La Nazione apre la sua sezione sportiva di oggi con un riferimento alla sfida di domenica all'ora di pranzo tra Cagliari e Fiorentina. Il titolo è il seguente: "Ecco Maran, piaceva ai viola". Per due volte il tecnico dei rossoblù - si legge - è stato vicino alla panchina del club gigliato, ma l'affare per vari motivi non è mai andato in porto.