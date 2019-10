La Nazione su Castrovilli: "Predestinato"

© foto di Alessio Del Lungo

La Nazione stamani apre la sezione dedicata allo sport con un titolo su Gaetano Castrovilli che è il seguente: "Predestinato". L'ex centrocampista della Cremonese sta vivendo un periodo d'oro: dal primo gol in Serie A a San Siro all'attesa per la chiamata in Nazionale da parte di Roberto Mancini. A giorni firmerà il rinnovo di contratto con la Fiorentina.