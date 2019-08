La Nazione su De Paul-Fiorentina: "Prima scelta"

© foto di Alessio Del Lungo

La Nazione in edicola questa mattina apre la sua sezione sportiva con il titolo seguente su Rodrigo De Paul: "Prima scelta". La Fiorentina prepara l'assalto al fantasista dell'Udinese che tanto ha fatto bene lo scorso anno in Friuli aumentando il suo valore di mercato. Da lunedì in poi arriveranno altri colpi in entrata.