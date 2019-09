© foto di Alessio Del Lungo

La Nazione, in edicola questa mattina, apre la sua sezione sportiva con un titolo sulla Fiorentina che è il seguente: "Guerra di nervi". La sfida contro il Milan diventa di un'importanza cruciale: se i viola portano a casa i tre punti contribuiscono in modo decisivo a far saltare la panchina di Marco Giampaolo, tecnico dei rossoneri.