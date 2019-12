© foto di Alessio Del Lungo

"Una fiducia a termine". Questo il titolo di apertura de La Nazione sulla Fiorentina questa mattina. Domani sera - si legge all'interno del giornale - sfida al Cittadella in Coppa Italia. Da Gattuso, ex allenatore del Milan, a Di Biagio, ex ct dell'Italia Under 21, questi i nomi di alcuni possibili sostituti in caso di flop: la scelta di Rocco Commisso.