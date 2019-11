"L'impaziente inglese". Titola così a pagina 31 nella sua sezione sportiva La Nazione sul ritorno in panchina dello Special One: "Pur di tornare Mou accetta il Tottenham in crisi e meno soldi. Josè firma fino al 2023: "Non potrei essere pià felice". Eppure era dagli esordi che non entrava in corsa. Ora dovrà dimostrare di poter ancora vincere".