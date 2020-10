La Nazione su Sarri: "Con la Juve ballano più di 8 milioni. Ma la Fiorentina lo aspetta"

"Con la Juve ballano più di 8 milioni. Ma la Fiorentina lo aspetta". Questo il titolo che La Nazione dedica alla situazione di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano è sotto contratto con i bianconeri fino a giugno 2022 per una ventina di milioni lordi. La Juventus vuole alleggeire un bilancio in rosso: Sarri percepirà 6 milioni netti fino a giugno 2022, altri 2 e mezzo netti erano concordati come parziale risarcimento se non gli fosse stato rinnovato il contratto. In tutto sono 8,5 milioni che lordi diventano 17. I viola lo ingaggerebbero con un contratto triennale e lo risarcirebbero se lui transasse ad una cifra più bassa con il suo vecchio club.