La Nazione su Udinese-Fiorentina: "Il calcio mascherato"

"Il calcio mascherato". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva de La Nazione in riferimento al fatto che Udinese-Fiorentina si giocherà a porte chiuse: "A Udine senza pubblico. I pro, i contro e le critiche. Torna il calcio in versione semiaperta o semichiusa, questione di punti di vista, e nel groviglio delle regole temporanee Udinese-Fiorentina fa parte del pacchetto delle cinque partite sottovuoto: zero spettatori, accessi limitati per i media, fotografi non a bordo campo ma in tribuna, interviste post partita con una zona netta di separazione fra il tesserato e le persone presenti in sala".