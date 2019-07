La Nazione sui viola: "Balo di Ferragosto"

© foto di Alessio Del Lungo

"Balo di Ferragosto". Questo il titolo che utilizza quest'oggi La Nazione, in edicola questa mattina, in prima pagina come apertura delle sezioni sportive. I viola seguono di nuovo i movimenti attorno a SuperMario. Veretout-Milan, oggi si può fare. Il francese nel frattempo fa tanta fatica come tutti e si allena in disparte dopo la richiesta di essere ceduto alla società.