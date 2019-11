La Nazione sui viola: "Forza Drago, proteggi la Fiorentina"

© foto di Alessio Del Lungo

"Forza Drago, proteggi la Fiorentina". Questo il titolo di apertura della sezione sportiva quest'oggi de La Nazione. Venti i gol al passivo per la squadra viola nonostante le prodezze del portiere polacco ex Empoli, chiamato adesso - si legge - a fare il leader in assenza del capitano German Pezzella infortunatosi contro il Verona.