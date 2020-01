© foto di Alessio Del Lungo

"La Fiorentina si mangia le mani". Questo il titolo di apertura della sezione sportiva de La Nazione in edicola questa mattina sui viola. La squadra di Iachini, all'esordio sulla panchina gigliata, va in vantaggio con Benassi, ma viene beffata in pieno recupero dal calcio di punizione di Orsolini sul quale Dragowski poteva sicuramente opporsi in maniera migliore di quanto invece ha fatto.