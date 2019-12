© foto di Alessio Del Lungo

"Supermercato Fiorentina". Questo il titolo di apertura della sezione sportiva de La Nazione in edicola questa mattina sui viola. Il presidente del club, Rocco Commisso, in occasione della cena di Natale ha risposto alle domande dei media presenti, promettendo, un gennaio di affari per cercare di rilanciare una squadra in difficoltà di risultati.