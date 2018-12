La Nazione sull'Empoli: "Antonelli, rientro a sorpresa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Antonelli, rientro a sorpresa. E Iachini studia le alternative". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione in merito all'Empoli. L'ex del Milan - si legge - è già in gruppo e anche Pasqual sta migliorando, ma se non dovessero farcela è pronto il ritorno alla difesa a 4. Il caso di 3-5-2, Veseli contro la Fiorentina sarebbe confermato dietro, oppure potrebbe tornare a sinistra. Anche Krunic si allena a parte ma il recupero appare possibile.