La Nazione sull'Empoli e la svolta Iachini: "La strada del 3-5-2 è tracciata"

© foto di Ospite

L'edizione di Empoli de La Nazione apre questa mattina le proprie pagine sportive titolando: "La strada del 3-5-2 è tracciata". Solidità, qualità e contropiede: con 7 punti in tre partite, la cura Iachini ha funzionato perfettamente come si augurava il presidente Corsi. L'unico problema è che con questo modulo, c'è un grande escluso: Zajc. Il fantasista azzurro, che è stato uno dei migliori durante la gestione Andreazzoli, rischia di restare spesso e volentieri a guardare i compagni, con conseguente deprezzamento anche in chiave mercato.