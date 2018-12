La Nazione sull'Empoli: "Iachini ha sistemato la media"

"Iachini ha sistemato la media: tre gare per non abbassarla". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione in merito all'Empoli. Gli azzurri - si legge - devono rialzare la testa dopo la sconfitta nel derby contro la Fiorentina ma con Sampdoria, Torino e soprattutto Inter sarà durissima. Finora il tecnico ha sempre vinto nelle gare giocate al Castellani.