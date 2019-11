© foto di Alessio Del Lungo

"A tutto Milenkovic". Questo il titolo de La Nazione in edicola stamani sulla Fiorentina. Difensore e goleador, il serbo - si legge - è già in testa alla classifica di rendimento dei migliori giovani d'Europa. Nel frattempo recupero lampo per Pol Lirola mentre Martin Caceres tornerà a disposizione dell'allenatore dopo la sosta.