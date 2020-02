vedi letture

La Nazione sulla Fiorentina: "Attacco d'oro: viola no limits"

"Attacco d'oro: viola no limits". Questo il titolo di apertura della prima pagina della sezione sportiva de La Nazione in edicola questa mattina sulla Fiorentina. Federico Chiesa e Dusan Vlahovic - si legge - hanno totalizzato, insieme, 12 gol in campionato. E anche Patrick Cutrone adesso scalpita. Iachini ha a disposizione tre bocche da fuoco per segnare.